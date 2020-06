Alors que l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui a toujours été favorable à l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, indique avoir porté la PMA pour toutes les femmes au Parlement, son adversaire LR rétorque : « Au Parlement européen, moi je l’ai portée aussi ». Problème, Désintox a fouillé, mais n’a trouvé aucune défense de la PMA par l’ex-garde des Sceaux sur le site du Parlement.

Contacté par Désintox, son entourage a maintenu que la candidate LR ne s'était jamais « positionnée contre la PMA pour toutes », lors des « conférences et des débats » à l’assemblée de Strasbourg. Et a répété que Rachida Dati avait défendu la PMA pour toutes pendant la dernière législature. Or Désintox a trouvé dans les archives un vote de Rachida Dati contre le rapport Maria Noichl, adopté en 2015, qui encourageait les Etats membres à promouvoir l’accès à la PMA sans discrimination.

Enfin en 2013, sur son site de députée européenne, Rachida Dati expliquait son opposition à un autre rapport finalement rejeté qui préconisait l’accès à la PMA pour les lesbiennes : « Alors que j’ai été fortement mobilisée en France contre un tel projet […], je ne pouvais pas accepter que le Parlement européen exprime sa volonté de l’introduire par la petite porte. » Ce qui montre bien qu’elle ne peut avoir “porté” cette proposition au Parlement européen.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/