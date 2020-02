Municipales à Paris : Anne Hidalgo en tête des intentions de vote devant Rachida Dati et Agnès Buzyn au coude-à-coude, selon un sondage

Anne Hidalgo, la maire socialiste sortante, est créditée de 24% des intentions de vote, suivi par Rachida Dati (20%) et Agnès Buzyn (19%), selon une sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo.

Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, est en tête des intentions de vote pour le premier tour des municipales de Paris avec 24% des intentions de vote, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo publié jeudi 20 février.

La candidate LR Rachida Dati est créditée de 20% des voix, juste devant Agnès Buzyn (19%), désignée dimanche dernier comme candidate LREM après le retrait de Benjamin Griveaux.

La liste du candidat EELV David Belliard est en quatrième position avec 13% d'intentions de vote. Cédric Villani, exclu de LREM, recueille quant à lui 9%. Si ces intentions se maintiennent, ce dernier n'accédera pas au second tour. La candidate de La France insoumise (LFI) Danielle Simonnet arrive en sixième position avec 5% d'intentions de vote. Derrière, la liste de Serge Federbusch, soutenue par le RN, est créditée de 4%. Gapard Gantzer obtient 1,5% et Marcel Campion 1%.

Une alliance entre Cédric Villani et Agnès Buzyn pas souhaitée au premier tour

Une allliance entre Agnès Buzyn et Cédric Villani avant le premier tour n'est pas souhaitée par 52% des personnes interrogées. En revanche, au second tour, 51% des personnes interrogées y sont favorables. Dans le détail, les personnes interrogées et expliquant vouloir voter pour l'un des deux candidats sont favorables à une alliance, aussi bien au premier tour qu'au second. Ainsi 66% des personnes voulant voter Cédric Villani sont favorables à une alliance au premier tour (73% au second) et 86% des personnes annonçant voter pour Agnès Buzyn le souhaitent au premier tour (89% au second).

Concernant la notoriété des candidats, 96% des personnes interrogées connaissant Anne Hidalgo et 46% d'entre elles ont une bonne opinion de la maire de Paris (50% une mauvaise). 94% connaissent Rachida Dati avec 41% de bonne opinion et 53% de mauvaise). Cédric Villani tout comme Agnès Buzyn sont connus par 87% des personnes interrogées qui ont, à 53%, une bonne opinion de Cédric Villani (34% une mauvaise). Agnès Buzyn jouit elle de 49% de bonne opinion et de 38% de mauvaise.

Ce sondage a été réalisé du 18 au 19 février auprès de 1 000 personnes inscrites sur les lites électorales de Paris, constituant un échantillon représentatif des habitants de Paris âgés de 18 ans et plus.