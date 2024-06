Législatives 2024 : Gérald Darmanin dit craindre "des troubles extrêmement graves à partir de septembre"

Sur franceinfo, le ministre de l'Intérieur affirme que, selon les services de renseignement, "ultra gauche et ultra droite peuvent profiter des résultats définitifs des élections pour semer une forme de chaos".

"Je pense qu'à partir de septembre-octobre, nous connaîtrons des troubles extrêmement graves", avertit vendredi 28 juin sur franceinfo Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à deux jours du premier tour des élections législatives anticipées. Il se dit "inquiet pas tellement le soir des scrutins, même s'il peut y avoir des troubles, mais c'est la rentrée sociale".

Le ministre affirme que, selon les services de renseignement, "le soir du premier tour et sans doute le soir du second tour à l'annonce des résultats définitifs, ultragauche et ultra-droite peuvent en profiter pour semer une forme de chaos".

🔴 Législatives ➡️ "La France va connaître une fin d'année, si c’est le cas, si nous devions perdre, extrêmement difficile", dit Gérald Darmanin. pic.twitter.com/4FJLMSWdIp — franceinfo (@franceinfo) June 28, 2024

Mais il se montre plus préoccupé par le mois de septembre. Il craint en effet que si "l'extrême gauche ou l'extrême droite" arrive au pouvoir, des "programmes démagogiques économiques" seront mis en place cet été et vont "faire en sorte que la France va être attaquée sur les marchés financiers".

Gérald Darmanin affirme que "les troubles extrêmement graves" proviendront de "ceux qui n'aiment pas police, l'extrême gauche, et ceux qui vont débrider les personnes violentes, l'extrême droite". Ces violences "plus les démagogies, plus la ruine économique de notre pays", vont entraîner la France vers "une fin d'année, si nous devions perdre, extrêmement difficile", a-t-il affirmé.

Soirée xénophobe à Rouen

Par ailleurs, Gérald Darmanin annonce sur franceinfo qu'il "va investir les services d'enquête du ministère de l'Intérieur", alors que le maire socialiste de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol a pris un arrêté interdisant la soirée xénophobe "Les étrangers dehors", prévue dans un bar identitaire de la ville ce vendredi soir. Dès lundi, le maire de Rouen en appelait à Gérald Darmanin, lui demandant de dissoudre l'association organisatrice de cette soirée. Le ministre de l'Intérieur précise qu'une dissolution peut prendre "plusieurs semaines".