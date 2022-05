Législatives 2022 : le RN présente 569 candidats, dont Marine Le Pen et sa sœur Marie-Caroline

Le Rassemblement national a annoncé, mercredi 11 mai, avoir investi 569 candidats aux élections législatives 2022 des 12 et 19 juin. Parmi ces candidats, on retrouve plusieurs personnalités du mouvement, dont Marine Le Pen et sa sœur Marie-Caroline, mais pas son président par intérim Jordan Bardella. Marine Le Pen, finaliste de la présidentielle et députée du Pas-de-Calais, se représente dans la 11e circonscription du département.

Sa sœur aînée Marie-Caroline Le Pen, qui avait fait son retour en politique aux régionales de 2021 en Ile-de-France, où elle a été élue conseillère régionale, se présente dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Elle aura notamment pour adversaire l'ex-LR Constance Le Grip, qui a rallié la coalition présidentielle. L'attachée de presse de Marine Le Pen, Caroline Parmentier, conseillère régionale en Ile-de-France, se présente dans la 9e circonscription du Pas-de-Calais, qui comprend notamment la ville de Béthune.

L'ancien responsable identitaire Philippe Vardon écarté

Les députés Bruno Bilde (12e du Pas-de-Calais) et Sébastien Chenu (19e du Nord), deux proches de Marine Le Pen, sont candidats à leur propre succession. Ainsi que Nicolas Meizonnet (2e du Gard), qui avait pris la succession de Gilbert Collard quand ce dernier avait été élu en 2019 eurodéputé. Gilbert Collard a rallié, depuis, Eric Zemmour.

Mais le RN n'a pas investi l'ancien responsable identitaire Philippe Vardon, qui avait exprimé ses "doutes" sur la candidature de Marine Le Pen, dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, où il soutient Benoît Kandel, ancien adjoint du maire de Nice Christian Estrosi. Jordan Bardella a évoqué une dizaine de parachutages, dont ceux, en Moselle, du porte-parole Laurent Jacobelli et du directeur de la communication du RN, Alexandre Loubet.

Le RN n'a pas présenté de candidat face à Nicolas Dupont-Aignan, ancien allié de Marine Le Pen en 2017, dans l'Essonne, ni face à Emmanuelle Ménard, députée sortante apparentée RN, dans l'Hérault. En revanche, le responsable des jeunes chez Éric Zemmour, Stanislas Rigault, initialement approché par Jordan Bardella, aura une candidate RN face à lui, Bénédicte Auzanot. Le RN présente aussi un candidat, Roger Chudeau, ex-LR pro-Fillon, dans la circonscription de Guillaume Peltier, vice-président de Reconquête ! (2e du Loir-et-Cher). Il a investi aussi un candidat, Philippe Lottiaux, dans la 4e circonscription du Var (Saint-Tropez), regardée de près par Eric Zemmour, qui hésite à se lancer.