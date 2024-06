Elections législatives : cinq syndicats appellent à "manifester le plus largement possible" samedi et dimanche après "le choc des européennes"

"Il faut un sursaut démocratique et social" avant les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. Dans un communiqué commun publié lundi 10 juin, la CFDT, la CGT, Unsa, FSU et Soldidaires appellent à faire entendre "les exigences sociales" à travers des manifestations organisées samedi et dimanche. "Nous appelons à manifester le plus largement possible ce week-end pour porter la nécessité d'alternatives de progrès pour le monde du travail", peut-on lire dans le texte de l'intersyndicale, partagé notamment sur le réseau social X, au lendemain des élections européennes marquées en France par le score historique du Rassemblement national.

"Notre République et notre démocratie sont en danger", poursuit l'appel, ajoutant qu'il "faut répondre à l'urgence sociale et environnementale." L'intersyndicale appelle par ailleurs le gouvernement à renoncer à sa réforme de l'assurance chômage et à revenir sur la réforme des retraites.