DIRECT. Politique : François Bayrou s'interroge sur "l'utilité" d'une inscription dans la Constitution du droit à l'avortement

: Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense qualifie de "fake" les affirmations selon lesquelles son armée a touché une zone résidentielle de la capitale ukrainienne. C'est l'usine d'armement Artiom qui, "en tant qu'infrastructure militaire, était la cible".



Toujours selon Moscou, les dégâts causés à un immeuble résidentiel voisin sont dûs à un missile ukrainien de défense antiaérienne.

: La Russie affirme avoir frappé une usine de production de missiles à Kiev, et non une zone résidentielle.

: Fabien Roussel préfère prévenir : la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron "ne nous permet pas de participer à un gouvernement" de coalition. Invité de franceinfo, le député du Nord précise toutefois que les communistes n’ont "jamais refusé de participer à un gouvernement par principe" dans leur histoire.



: "Un corps a été retrouvé, six habitants ont été blessés dont quatre ont été hospitalisés parmi lesquels une fille de sept ans", a déclaré le maire Vitaly Klitschko qui s'était rendu sur place dès l'aube.



Depuis le début de l'invasion russe, c'est la troisième fois que ce quartier situé au nord-ouest de Kiev est visé par des missiles. Il avait d'abord été touché mi-mars, puis le 28 avril, lors de la visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

: La frappe qui a visé un quartier résidentiel proche du centre de Kiev a fait un mort et quatre blessés, selon un nouveau bilan de la mairie. Suivez notre direct.

: Un crochet par Cholet où il reste moins de 50 km à parcourir dans la course en ligne élite hommes des Championnats de France. Qui succédera à Rémi Cavagna ? Pour le moment, un groupe de 9 coureurs fait la course en tête. Le direct vidéo est par ici.

: Une fillette de 12 ans est morte aujourd'hui après être tombée de son cheval, lors d'un concours hippique à La Buisse, près de Grenoble. Selon le parquet, l'adolescente "a été piétinée par son cheval après une chute". "Nos pensées vont aux parents, à la famille, aux amis et à toute l'équipe du Troubadour", le centre équestre où se déroulait le concours qui a été annulé, témoigne le Comité départemental d'équitation de l'Isère.

: Décollage demain matin pour la Lune... La mission #CAPSTONE est prête au décollage depuis la Nouvelle-Zélande.



: Tic tac, tic tac. C'est demain matin le grand jour pour Capstone. Le nanosatellite de la Nasa va s'envoler de Mahia, en Nouvelle-Zélande, pour aller vérifier la stabilité de l'orbite de la future Station Spatiale Lunaire. Et tout semble prêt :

: Un accident de car a fait un mort et 19 blessés légers ce matin près de la Porte de Clichy, dans le nord de Paris. Le chauffeur transportant des membres d'une communauté religieuse a perdu le contrôle. Le véhicule a fini sa course dans la façade d'un bâtiment, où il s'est encastré.



: Vieux de plusieurs millénaires, l'éventail est un objet qui a traversé les époques en arborant plusieurs fonctions : à la fois objet de séduction, accessoire de mode ou outil de communication, son histoire est racontée par le musée d'Aquitaine qui lui consacre une exposition à Bordeaux.





: Bon, un dimanche à oublier pour Fabio Quartararo. Le pilote français est tombé de sa Yamaha à deux reprises lors du Grand Prix d'Assen (Pays-Bas), avant d'abandonner. L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) en profite pour chiper la victoire. Le Niçois, qui avait toujours terminé dans le top 10 cette saison, reste premier au classement général. Compte-rendu juste ici.

: Rare découverte dans le Grand Nord canadien. Des ouvriers ont retrouvé les restes momifiés d'un bébé mammouth laineux pratiquement complet.







: Frappes russes dans le centre de #Kiev. Un immeuble d'habitation de 9 etages a été touché ce matin vers 6h30.



: Gilles Gallinaro, l'un des envoyés spéciaux de franceinfo en Ukraine, est arrivé devant le quartier résidentiel proche du centre de Kiev, visé par des frappes russes ce matin.

: Devenir co-propriétaire d'un magnifique château pour la somme de 59 euros... C’est ce que propose la start-up Dartagnans dans l’Oise, à une petite heure au nord de Paris, où le château de Boulogne-la-Grasse s’étiole, rapporte France 3 Ile-de-France. Près de 6000 personnes ont déjà franchi le pas pour sauver et mettre en valeur ce lieu exceptionnel.







: Dans la baie de Marseille, un banc de méduses s'en est pris aux nageurs du Défi Monte Cristo, obligeant les organisateurs à arrêter la course, rapporte France 3 Paca.

: Le saviez-vous ? Au Moyen Âge, les robinets étaient souvent ornés d'une tête de mouton. Le mot robinet vient d’ailleurs du nom robin, qui désignait le mouton en ancien français ! #PetitRobert https://t.co/zZGPjJLvTa



: On fait une pause dans ce live avec un point culture livré sur Twitter par les éditions Le Robert !

: "On est en phase de déploiement d'un embargo vis-à-vis du pétrole russe et on voit apparaître des tensions", explique Patrice Geoffron sur franceinfo. L'économiste, directeur du centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, revient sur l’appel à réduire notre consommation d’énergie, lancé par les dirigeants des trois grands fournisseurs d'énergie français dimanche matin.

: Il y a du bon à vieillir ! Selon deux expériences de psychologie qui viennent de publier leurs résultats, en vieillissant, nous sommes plus heureux et plus créatifs.







: Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, met en garde Emmanuel Macron contre la tentation d'une solution négociée "maintenant" en Ukraine au risque de prolonger "l'instabilité mondiale", déclare Downing Street. Lors d'une rencontre en marge du sommet du G7 en Allemagne, les deux dirigeants "ont convenu qu'il s'agissait d'un moment critique pour l'évolution du conflit et qu'il était possible de renverser le cours de la guerre", précise un porte-parole du gouvernement britannique.

: "Maintenir le projet de Macron sur les retraites, c'est un point dur, c'est un problème pour nous", déclare sur LCI le patron des communistes, Fabien Roussel. "Nous ne pouvons pas participer à un gouvernement qui prévoit d'allonger l'âge de départ à la retraite".

: Le musée de Cluny, à Paris, consacré au Moyen-Âge, fait peau neuve ! Visite guidée ci-dessous :





: Yonathan Arfi, 42 ans, a été élu président du Conseil représentatif des institutions juives de France dès le premier tour, a annoncé l'institution. Premier président du Crif quadragénaire et déjà membre de son bureau exécutif, Yonathan Arfi dirige un groupe de sociétés actif dans le conseil aux entreprises et dans l'immobilier.

: Carburant, électricité, gaz... On vous explique pourquoi Engie, EDF et TotalEnergies appellent à réduire "immédiatement" la consommation pour éviter un hiver sous tension.





: Pour Emmanuel Macron, LFI et le RN ne sont pas républicains mais il fait la distinction au sein de La France insoumise entre ceux qui sont réellement républicains et ceux qui entretiennent des ambiguïtés, selon les propos rapportés par le service politique de France Télévisions. Le chef de l'Etat ne met pas de signe égal entre le RN et LFI et se dit plutôt optimiste sur l'hypothèse d'un accord de coalition.

: En marge du G7, le président de la République a rencontré la presse française avec laquelle il est resté une vingtaine de minutes, rapporte le service politique de France Télévisions. Emmanuel Macron a rappelé sa légitimité et la majorité qu'il a obtenue à l'Assemblée, même si ce n'est pas celle voulue. Il s'est dit toujours ouvert au compromis mais a rappelé que cela se fera sur son programme.

: Boris Johnson est intéressé par le projet français de Communauté politique européenne qui permettrait de "réengager" le Royaume-uni en Europe après le Brexit, déclare la présidence française à l'issue d'un entretien entre le dirigeant britannique et Emmanuel Macron. Le président français a senti "beaucoup d'enthousiasme" chez le dirigeant britannique lorsqu'il a évoqué la Communauté politique européenne, qui permettrait de "réengager, redonner un cap avec les Britanniques", a précisé la présidence, après un entretien entre les deux hommes en marge du sommet du G7 réuni en Bavière.

: Trois mois après sa fermeture, la centrale de Saint-Avold (Moselle) pourrait finalement repartir au charbon. En raison de la guerre en Ukraine qui menace l'approvisionnement en gaz, "nous nous gardons la possibilité de pouvoir faire fonctionner la centrale de Saint-Avold quelques heures de plus si nous en avons besoin l'hiver prochain", explique à franceinfo le ministère de la Transition énergétique, confirmant une information de RTL.







: Bonjour @Nini, si si, François Bayrou a raison. L'adoption définitive d'un projet ou d'une proposition de loi constitutionnelle est subordonnée à son approbation par référendum, rappelle le site de l'Assemblée nationale. Cela n'est pas obligatoire pour un projet de loi constitutionnelle (proposé par le gouvernement), le président de la République pouvant écarter le recours au référendum en le soumettant à l’approbation des deux assemblées réunies en Congrès. Or, pour le moment, la constitutionnalisation du droit à l'IVG est proposée par la majorité via une proposition de loi constitutionnelle, qui implique donc un référendum sur cette question.

: Il ne s'agit pas d'un référendum, monsieur Bayrou.Merci d'inaugurer les crèches de Pau

: Rima Abdul Malak, s'est rendue hier soir au Hellfest, le plus grand festival de France, une première pour une ministre de la Culture, rapporte France 3 Pays-de-la-Loire.





: Voilà une voix dissonante au sein de la majorité. François Bayrou se prononce, sur BFMTV, contre la constitutionnalisation du droit à l'avortement. "Est-ce que c'est utile au pays en ce moment d'aller organiser un référendum sur cette question ? (...) Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, dans l'état dans lequel se trouve le pays (...) est-ce qu'il est bon, utile, de faire ça alors même qu'à ma connaissance, aucun courant politique ne met en cause la loi Veil et ce qu'elle est devenue ?", interroge le patron du MoDem.

: Le chauffeur d'un autocar privé transportant des membres d'une communauté religieuse est mort aujourd'hui après avoir perdu le contrôle du bus qui s'est encastré dans la façade d'un bâtiment à Paris, près de la porte de Clichy, annoncent les pompiers à l'AFP. "Le conducteur, probablement victime d'un malaise, est malheureusement décédé. On déplore 19 blessés légers, dont un enfant", précise un porte-parole des pompiers de Paris.

: "Nous allons présenter une grande loi d’urgence sociale dans laquelle il y aura l’augmentation du SMIC" annonce @AQuatennens, "le dégel du point d’indice, la revalorisation des fonctionnaires de 10%, et aucune pension sous le SMIC pour une carrière complète." https://t.co/SCyuwtlhAO

: Sur France Inter, le député LFI Adrien Quatennens détaille les propositions que va faire son groupe à l'Assemblée nationale.

: "La vérité est que ça ne se fera pas sur la forme des partis politiques qui se rallieraient ou des groupes parlementaires qui se rallieraient à la majorité présidentielle. Je n'y crois pas", assure sur BFMTV François Bayrou. Le président du MoDem livrait son sentiment sur la possibilité d'une coalition pour gouverner le pays.

: Un vaste incendie vient de ravager plus de 1 800 hectares des broussailles et d'herbe sur le camp militaire du Var, rapporte France 3 Paca. La zone de Canjuers est composée de nombreux milieux naturels (pelouses steppiques, forêts anciennes, zones humides…) qui abritent une faune et une flore rares et parfois menacées.

: ‘@AQuatennens, député et coordinateur de La France insoumise, sur le poste de président de la commission des Finances : "Il revient à la Nouvelle union populaire et à La France insoumise. Notre candidat sera Eric Coquerel." https://t.co/8JZftInJDc

: "Notre candidat [pour le poste de président de la commission des finances] sera Eric Coquerel", confirme sur France Inter le député LFI Adrien Quatennens.

: Levez le nez et regardez le ciel ! Depuis le 14 juin et jusqu'au 27 (demain), vous avez la possibilité d'observer un phénomène exceptionnel : la grande parade des planètes. Pour en savoir plus, vous pouvez lire cet article de France 3 Grand-Est.







: Le gouvernement ukrainien réclame plus d'armes et de sanctions contre Moscou aux pays du G7, réunis en sommet en Bavière (Allemagne), après les nouvelles frappes russes survenues à l'aube sur un quartier résidentiel proche du centre de Kiev. "Le sommet du G7 doit répondre par plus de sanctions contre la Russie et plus d'armes lourdes pour l'Ukraine", a exhorté sur Twitter Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, appelant à "vaincre l'impérialisme maladif" russe à la suite de cette attaque qui a fait au moins quatre blessés dans la capitale ukrainienne.

: Elle sera la première femme à occuper le perchoir. Le Parisien tire le portrait de Yaël Braun-Pivet, la candidate de la majorité pour la présidence de l'Assemblée nationale. "Je viens de la société civile et mon parcours est avant tout une ode à l’engagement. Il démontre que les Français ne veulent plus des professionnels de la politique qui font carrière", explique-t-elle.

: Il est midi, voici les titres :



Huit départements de l'est de la France sont placés en vigilance orange pour des risques d'orages, annonce Météo France.



• L'Ukraine réclame plus d'armes et de sanctions contre Moscou aux pays du G7, réunis en sommet en Bavière (Allemagne), après la frappe russe plus tôt dans la matinée sur un quartier résidentiel proche du centre de Kiev. Suivez notre direct.



• Emmanuel Macron a confirmé Elisabeth Borne comme Première ministre et l'a chargée de former un nouveau gouvernement début juillet. Suivez notre direct.



• Les trois principaux fournisseurs d'énergie en France appellent à une réduction de la consommation face à la flambée des prix, dans une tribune publiée dans Le Journal du dimanche







: Une fumée est visible dans la zone industrielle de @Rouen, boulevard Stalingrad. Il s'agit du feu d'un mobile home au sein de l'entreprise de transports Hochedez. Incendie en cours d'extinction.A ce stade des infos: pas de blessé, pas de risque de propagation.

: Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, s'exprime sur Twitter au sujet de l'incendie d'un mobile-home près de l'usine Lubrizol. Il se veut rassurant.

: "La sécurité est au cœur des préoccupations de Paris 2024", affirme le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques sur franceinfo, un mois après les incidents aux abords du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions de football. "C'est la première condition pour la réussite d'un événement", déclare Tony Estanguet.







