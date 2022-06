DIRECT. Législatives 2022 : dernière journée sur le terrain avant la fin d'une campagne aux airs de déjà-vu

#POLITIQUE #LEGISLATIVES Si La Croix met en avant le fait que les intentions de vote annoncent un résultat plus serré que prévu, L'Opinion et Le Figaro retiennent surtout le risque que l'abstention batte un nouveau record dimanche. Plusieurs sondages prévoient qu'elle atteigne 54%. "Désintérêt, colère ou absence d'informations... Les causes de ce phénomène de désaffection sont multiples et inquiètent les états-majors des partis", écrit Le Figaro.