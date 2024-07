Législatives 2024 : un millier d'historiens appellent à voter contre le Rassemblement national

Mise en ligne dans "Le Monde", cette tribune s'achève par une exhortation à "voter dans chaque circonscription pour battre le candidat ou la candidate du RN" dimanche au second tour des législatives.

Un millier d'historiens, emmenés par des chercheurs et universitaires connus pour leurs convictions de gauche, ont appelé à voter contre le Rassemblement national dans une tribune publiée mardi 2 juillet dans Le Monde. Mise en ligne lundi et imprimée dans le journal mardi, cette tribune s'achève par une exhortation à "voter dans chaque circonscription pour battre le candidat ou la candidate du RN" dimanche au second tour des législatives.

"La France ne doit pas tourner le dos à son histoire. Jusqu'à ce jour, l'extrême droite n'est arrivée au pouvoir que dans la tourmente d'une défaite militaire et d'une occupation étrangère, en 1940", écrivent Patrick Boucheron, Antoine Lilti, Pierre Nora, Mona Ozouf et Michelle Perrot.

"Nous ne nous résignons pas à une nouvelle défaite, celle des valeurs qui, depuis 1789, fondent le pacte politique français et la solidarité nationale." Les signataires de la tribune

Ils décrivent le RN comme "héritier du Front national, fondé en 1972 par des nostalgiques de Vichy et de l'Algérie française", qui "s'inscrit ainsi dans l'histoire de l'extrême droite française, façonnée par le nationalisme xénophobe et raciste, par l'antisémitisme, la violence et le mépris à l'égard de la démocratie parlementaire".