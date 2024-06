Législatives 2024 : Jean-Marc Ayrault pointe "l'irresponsabilité" des macronistes qui renvoient dos à dos le RN et le Nouveau Front populaire

"C'est une irresponsabilité", condamne jeudi 20 juin sur France Bleu Loire Océan Jean-Marc Ayrault. L'ancien Premier ministre socialiste juge durement la "ruse politique" du camp présidentiel, en pleine campagne des législatives anticipées. Les soutiens d'Emmanuel Macron mettent le Rassemblement national (RN) et le Nouveau Front populaire dans le même sac.

"C'est surtout un affront à ceux qui, en 2017, mais aussi en 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, n'ont pas hésité un instant à voter pour Emmanuel Macron, et qui n'ont pas eu une reconnaissance en retour". L'actuel chef de l'État était alors opposé à Marine Le Pen, qui portait les couleurs du RN.

"Il y a une menace qui écrase tout, c'est que l'extrême droite n'a jamais été aussi près du pouvoir." Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre socialiste à France Bleu Loire Océan

"C'est une menace fondamentale, souligne l'ancien maire de Nantes. Rien ne doit être négligé pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir". Il réitère ainsi son soutien au Nouveau Front populaire.

Le soutien de Serge Klarsfeld au RN, "choquant"

L'ex-député, aujourd'hui à la tête de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et de la Fondation Jean-Jaurès, revient aussi sur les propos de Serge Klarsfeld. L'historien et avocat, "chasseur de nazis", a assuré samedi sur LCI qu'en cas de second tour entre le RN et La France insoumise, il voterait pour le parti d'extrême-droite.

"Dans tous ses combats, je l'ai admiré, mais aujourd'hui, je suis consterné. Je ne suis pas le seul." Jean-Marc Ayrault à France Bleu Loire Océan

"Dédouaner les lepénistes et les héritiers de ce parti né du temps de Vichy, je trouve ça vraiment profondément choquant", enfonce-t-il. Ancêtre du RN, le Front national n'a pas vu le jour sous l'occupation. En revanche, il a été cofondé par ancien Waffen-SS.