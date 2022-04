Eurozapping : L'Allemagne et la Grande-Bretagne félicitent Emmanuel Macron

L’Allemagne pousse un "ouf" de soulagement. "Paris ce matin. Pas de traces d’euphorie ou de violence", selon la journaliste allemande. Hier soir, la 9ème symphonie de Beethoven a résonné, et les félicitations des partenaires européens affluent, à commencer par celles du chancelier allemand Olaf Scholz dans un tweet. "Cher président, aujourd’hui tes électeurs ont envoyé un signal fort en faveur de l’Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration", a-t-il déclaré.

Boris Johnson très satisfait

En Belgique, une ambiance bien différente de celle de 2017. Pour le journaliste belge "on est loin du président seul, au Louvre en 2017. L’image est belle, mais l’ambiance n’y est pas vraiment. Le changement dans la continuité. Un discours expéditif de dix minutes". Et de souligner la frustration de certains électeurs. Le journaliste pointe la perte de 2 millions de votes par rapport à 2017 avant de conclure que la soirée a été bien moins festive qu’il y a cinq ans.

La BBC met l’accent sur la volonté d’unité du président réélu. Une élection sous le signe de l’apaisement. Pour Londres, cette continuité est aussi un gage d'efficacité dans le dossier ukrainien. Boris Johnson se réjouit de garder le même partenaire : "L’unité de l'occident et de l'Otan est vitale pour assurer la pression contre Vladimir Poutine. Cette coopération va pouvoir se poursuivre avec Emmanuel Macron et cela me rassure vraiment".