Zelensky à l'Assemblée : une "ficelle un peu grosse", à quelques jours des élections européennes, estime Manon Aubry

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sera aux côtés du président de la République, de Joe Biden et des dirigeants européens pour le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, sur la plage d'Omaha. Il s'adressera également vendredi aux députés à l'Assemblée et sera reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. "La ficelle est un peu grosse" à quelques jours des élections européennes, estime mercredi 5 juin sur franceinfo la tête de liste de La France insoumise (LFI) Manon Aubry.

"À deux jours des élections européennes, il reçoit le président Zelensky de manière exceptionnelle et non prévue", déplore-t-elle, s'interrogeant "sur le timing" de cette visite, voyant là une "volonté d'instrumentaliser la guerre en Ukraine". "Je ne suis pas d'accord pour qu'on instrumentalise ce conflit à des fins électorales", affirme-t-elle, tout en pointant l'"hypocrisie" de la France à l'égard de la Russie. "On a un président de la République qui va faire cette semaine des grands discours sur la paix et qui, dans le même temps, continue à acheter du gaz liquéfié russe et donc à financer l'arme de guerre russe contre l'Ukraine", explique-t-elle.

"On n'y comprend plus grand-chose sur la stratégie du président de la République. Un jour, il va envoyer des troupes, l'autre jour, il veut plus. Un jour, il veut frapper en profondeur le territoire russe, l'autre jour, il ne veut plus." Manon Aubry, tête de liste LFI aux européennes sur franceinfo

Critiquant les déclarations controversées d'Emmanuel Macron sur un éventuel déploiement de troupes occidentales au sol en Ukraine, jugées "irresponsables" et "inefficaces", faisant "prendre le risque d'une escalade guerrière", Manon Aubry a de nouveau appelé à une reprise des négociations "pour ouvrir un chemin vers la paix". Pour la tête de liste insoumise, la priorité est de "livrer les armes" promises à l'Ukraine. "On a livré moins du tiers des armes qui étaient promises de la part de l'Union européenne, donc commençons par cela", souligne-t-elle. Elle a appelé à ce que l'UE tienne ses promesses au sujet de l'aide militaire, notamment la livraison "de véhicules blindés, de systèmes de défense antiaériens".