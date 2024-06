Combien reste-t-il de survivants du Débarquement pour témoigner aujourd'hui, 80 ans après ? Ils ne sont plus très nombreux, et presque tous centenaires. Le monde entier s'apprête à fêter le Jour J en Normandie et voici le témoignage de l'un de ceux qui y ont participé : Jake Larson, un Américain de 101 ans, qui a débarqué à Omaha Beach à 21 ans avec le 5e corps de la 1ère armée des États-Unis. Mais il refuse qu'on le considère comme un héros.

Le 6 juin 1944, il est à peine 10h du matin quand Jake Larson descend du navire USS Ancon dans une mer formée, à une dizaine de kilomètres d'Omaha Beach. "Vous portez un sac de 35 kilos et votre fusil, raconte-t-il. Vous descendez par cette échelle de cordes et croyez-moi, c'est pas très stable ! Quand vous arrivez dans la barge de débarquement, elle monte et descend au gré des vagues. Je suis le premier à monter là-dedans, je suis juste derrière le pilote."

Quelques minutes plus tard, il est le dernier de la trentaine de soldats à sortir de cette barge sous le feu allemand, mais ce n'est pas ce qu'il redoute le plus. "On sort des bateaux, de l'eau jusqu'au menton, le fusil à bout de bras au-dessus de la tête. Et sous nos pieds, plus d'un million de mines, alors on progresse en file indienne. Moi je suis le dernier. Et de temps en temps, on voit de l'eau jaillir. C'est quelqu'un qui vient de marcher sur une mine."

"Papa Jake" aux 800 000 abonnés TikTok

Une fois sur la plage, il s'abrite un instant derrière une butte de sable, puis reprend sa course, lui qui mesure alors 1,78 mètre pour 54 kilos. "Et là je me dis : 'Ces Allemands qui me canardent, ils ne sont pas très doués pour tirer sur les cure-dents', sourit-il. À l'époque je ressemblais vraiment à un cure-dents. Je réussis à aller jusque sous les falaises. Ils ne peuvent plus m'atteindre depuis là-haut. C'est là que je commence à me dire que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Comment j'ai fait pour traverser tout ça sans une égratignure ?"

Jake Larson participe ensuite, toujours sans une égratignure, aux batailles de Saint-Lô et Falaise, avant Paris, le Luxembourg, puis les Ardennes. Le vétéran est en Normandie cette semaine, c'est son quatrième retour à Omaha depuis 1944. Et pour tout savoir sur lui, direction TikTok : il s'appelle "Papa Jake" et raconte sa vie à ses plus de 800 000 abonnés.