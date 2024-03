Vrai ou faux Daladier/Chamberlain et Le Pen/Orbán… La comparaison de Valérie Hayer tient-elle historiquement ?

Valérie Hayer, tête de liste Renaissance aux européennes, a comparé Édouard Daladier et Neville Chamberlain à Marine Le Pen et Viktor Orbàn, pour pointer du doigt la connivence du RN avec la Russie. La comparaison est-elle pertinente ?

En pleine campagne des Européennes, le 9 mars 2024, c’est la comparaison faite par Valérie Hayer, tête de liste Renaissance au sujet de la situation en Ukraine : "Hier, Daladier et Chamberlain, aujourd’hui Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938". Valérie Hayer compare donc Marine Le Pen à Édouard Daladier, le président français du Conseil en 1938. La phrase a fait grincer des dents.

Un rappel historique s’impose : Édouard Daladier est une figure de la gauche radicale en France et du Front populaire, bien loin de Marine Le Pen. Neville Chamberlain est le Premier ministre britannique. En 1938, Hilter, au pouvoir en Allemagne, se fait de plus en plus menaçant. Il souhaite annexer les Sudètes, des territoires tchèques, peuplés majoritairement d’Allemands, et promet la paix en échange. Daladier et Chamberlain vont accepter d’abandonner ces territoires lors des accords de Munich, signés les 29 et 30 septembre 1938. La guerre est alors évitée, pour un temps seulement.

Assez éloigné de la réalité historique

En 2024, Valérie Hayer sous-entend que Marine Le Pen serait prête à sacrifier l’Ukraine pour éviter la guerre avec Vladimir Poutine. Selon Isabelle Davion, historienne à La Sorbonne Université, la comparaison entre les deux moments ne tient pas. "Daladier va signer les accords de Munich pour gagner du temps, pour ne pas donner à Hitler la guerre qu’il souhaite. Faire de Daladier quelqu’un qui refuse d’aider un pays en guerre pour sauver la France de la guerre est une erreur", estime-t-elle.

Édouard Daladier signe donc les accords de Munich la mort dans l’âme, pleinement conscient que la guerre est inévitable. Valérie Hayer a donc cherché à pointer du doigt la connivence du RN avec la Russie. Mais sa comparaison avec Édouard Daladier semble assez éloignée de la réalité historique.