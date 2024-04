Elle était l'invitée de "L'Evénement" sur France 2 lundi.

"Chez moi, en Gironde, on a les inondations, on a les feux de forêts, on a les 40°C à l'hôpital. Le dérèglement climatique est partout", avertit Marie Toussaint. Invitée de "L'Evenement" sur France 2, lundi 8 avril, la tête de liste des Ecologistes aux prochaines élections européennes regrette que l'on "demande aux écologistes de s'excuser d'exister, d'une certaine manière". "Si nous n'étions pas là pour nous battre contre les polluants éternels, si nous n'étions pas là pour rappeler la réalité du dérèglement climatique, si nous n'étions pas là pour tenir bon face aux lobbys, il n'y aurait pas d'écologie", souligne Marie Toussaint, qui appelle à "changer de modèle". Plutôt qu'une économie "qui détruit", elle plaide pour une économie "qui répare". "On ne demande qu'à être écoutés", s'adresse-t-elle aux électeurs.