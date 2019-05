Parlement : qui sont les 74 eurodéputés français ?

Qui sont-ils ? Les 74 eurodéputés français élus dimanche 26 mai siégeront très prochainement au Parlement. Parmi eux, 37 femmes et 37 hommes, la parité est totalement respectée. 27 d'entre eux viennent d'Île-de-France et trois élus sont issus de l'Outre-mer. Particularité de ce scrutin, une députée est Belge, l'autre Grecque. Deux seulement ont moins de 30 ans, 37 entre 31 et 50 ans et 35 plus de 50 ans.

16 fonctionnaires

Côté métier, 31 élus viennent du privé, dont quatre agriculteurs, quatre journalistes, trois chefs d'entreprises, un artisan et un ouvrier. 16 fonctionnaires, dont cinq enseignants et un magistrat ont également obtenu un siège. Enfin, six d'entre eux se déclarent sans profession et un retraité. Dans ce nouveau Parlement, 19 sont députés sortants, trois ont siégé lors de précédentes mandatures et 52 vont découvrir de tout nouveau métier.