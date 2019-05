Fort de son succès aux européennes, Yannick Jadot devient la personnalité politique la plus appréciée des Français, selon un sondage

Avec 32% d'opinions favorables, le patron d'EELV gagne 20 points dans le classement Odoxa des personnalités qui suscitent l'adhésion des Français.

Il a fait un bond de 20 points. Après son succès aux élections européennes en parvenant à imposer sa liste en troisième place devant LR et LFI, Yannick Jadot s'impose comme la personnalité politique la plus appréciée des Français, selon un sondage Odoxa*, réalisé au lendemain du scrutin et diffusé jeudi 30 mai.

Avec 32% d'opinions favorables, le patron d'EELV prend la première place du classement des personnalités qui suscitent l'adhésion des Français, devant Marine Le Pen et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, tous les deux à 28%. Laurent Wauquiez, président des Républicains, plonge 13% après le mauvais score de la liste LR. Jordan Bardella, tête de liste RN, en gagne cumule 18% d'opinions positives, et Jean-Luc Mélenchon 20%. De son côté, Emmanuel Macron rechute après les européennes, avec seulement 30% des Français qui considèrent qu'il est un bon président.

* Enquête réalisée en ligne le 27 mai auprès de 980 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.