Européennes : être tête de liste des macronistes "n'est pas à l'ordre du jour, ni d'actualité", pour Julien Denormandie

Non, il ne sera pas la tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes. Julien Denormandie, ex-ministre de l'Agriculture et pourtant cité pour ce poste, a voulu faire taire la rumeur, mardi 6 février sur franceinfo. "Non", on ne lui a pas proposé d'être le chef de file des macronistes lors du prochain scrutin européen. "Si on me le proposait, ce n'est pas à l'ordre du jour, ni d'actualité", assure ce proche d'Emmanuel Macron.

Julien de Normandie, tête de liste de Renaissance aux élections européennes ? "Ce n'est ni à l'ordre du jour, ni d'actualité", réfute l'intéressé qui assure qu'on ne le lui a pas proposé. pic.twitter.com/OLNBEtyINT — franceinfo (@franceinfo) February 6, 2024

De là à fermer la porte à un retour en politique, il y a un pas qu'il ne franchit pas. "Il ne faut jamais dire jamais dans la vie, vis-à-vis de la vie politique. J'ai eu un immense plaisir, un immense honneur de faire ce que j'ai pu faire", explique-t-il. "Je travaille aujourd'hui dans le climat et dans la finance à impact. Je suis persuadé, convaincu qu'on peut avoir beaucoup d'intérêt général et améliorer les choses, y compris dans le secteur privé", ajoute l'ancien ministre. Il travaille désormais pour la start-up Sweep qui conseille les entreprises pour réduire leur empreinte carbone.