Européennes 2024 : le surprenant clip de campagne de Dieudonné et Francis Lalanne est-il légal ?

Lundi 27 mai, la campagne officielle pour les élections européennes a débuté en France. Temps de parole, affiches et clips de propagande sont soumis à des règles strictes jusqu'au 9 juin, jour du scrutin. La vidéo diffusée pour la liste "France Libre" mettant en scène le polémiste Dieudonné et le chanteur Francis Lalanne provoque l'indignation de nombreux internautes et commentateurs. C'est l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel, qui encadre ces clips de campagne.

"Bonjour, je me présente : Dieudonné M'Bala M'Bala, numéro d'écrou 18759", voilà comment débute la vidéo aux airs de parodie. On y voit l'humoriste controversé et son complice chanteur assis à une table dans un décor de cellule de prison. "Je suis détenu à domicile", précise Dieudonné exhibant son bracelet électronique à la cheville. "Comme toutes les Françaises et tous les Français, ajoute Francis Lalanne. Détenus sanitaires, détenus intellectuels..." Le duo propose alors "une grande évasion collective" avec "tous ceux qui sont encore épris de liberté en France (…) pour se tirer de cette fosse à merde qu'est l'Europe."

France Libre : la Grande Évasion Collective !

Notre plan : l’Effet de Surprise….

Suivez les instructions qui vous seront données dans la prochaine vidéo …

En attendant : IMPRIMEZ VOTRE BULLETIN DE VOTE 🗳️

Sur https://t.co/6UBpafJzT7#europeennes2024 #francelibre #FL2024 pic.twitter.com/EfPj7kYJyF — FRANCE LIBRE (@FLFranceLibre) May 29, 2024

Au même titre que les spots des 37 autres listes, la vidéo de Dieudonné et Francis Lalanne est diffusée à la télévision et à la radio. Elle a même été enregistrée et produite par France Télévisions dans un cadre fixé par l'Arcom et détaillé au Journal officiel du 25 avril.

"Les intervenants s'expriment librement"

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle précise que "les intervenants s'expriment librement" tant qu'ils ne portent pas atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, tant qu'ils ne tiennent pas de propos interdits et punis par la loi ou portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui.

C'est d'ailleurs l'Arcom qui valide leur diffusion et tire au sort leur ordre de passage. Le clip de campagne de la liste "France Libre" a donc passé les vérifications de l'autorité quant aux propos tenus par les candidats.

Des moyens de production identiques

La durée des clips de campagne est limitée à une minute et trente secondes. Un temps imparti respecté par Dieudonné et Francis Lalanne puisque leur vidéo dure une minute et dix-sept secondes. Les moyens de production alloués sont identiques pour chaque liste. Les candidats peuvent réaliser leur spot par leurs propres moyens ou recourir aux équipes de France Télévisions et dans des locaux mis à leur disposition. Dans ce cas de figure, un coordonnateur s'occupe d'organiser les dates, heures et lieux de tournage. Les temps d'enregistrement et de post-production sont contraints et identiques.

Les vidéos doivent être "intégralement sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Leur diffusion est également accompagnée d'une traduction en langue des signes par incrustation à l'écran", précise l'Arcom au Journal officiel. C'est effectivement le cas de la vidéo de la liste "France Libre".