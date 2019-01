Européennes : Thierry Mariani traite Jean-Claude Juncker d'"ivrogne notoire" lors de son premier discours de candidat RN

L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a prononcé un discours lors du meeting de lancement de la campagne du Rassemblement national.

Thierry Mariani a prononcé son premier discours en tant que candidat du Rassemblement national pour le lancement de la campagne des élections européennes. Sur la scène de la salle parisienne de La Mutualité, dimanche 13 janvier, l'ancien ministre Les Républicains a insulté le président de la Commission européenne. "Jean-Claude Juncker, un ivrogne notoire, incarne à la perfection le bateau ivre qu'est devenue l'Union européenne", a-t-il affirmé.

"Il faudra arracher la barre du navire pour l'obliger à se mettre au service des peuples", a continué Thierry Mariani, sous les applaudissements des militants RN. Pour ce fervent défenseur de la Russie, "la principale menace ne vient plus de l'Est" mais de "l'islamisation" et de "l'immigration" avec lesquelles "le continent risque de devenir la nouvelle Atlantide".

Une cible récurrente des eurosceptiques

Les accusations d'alcoolisme visant Jean-Claude Junker sont fréquentes parmi les partis d'extrême droite européens. Comme le rappelle le Huffpost, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, qui dirige aussi La Ligue, avait déjà attaqué le président de la Commission européenne en affirmant : "Je ne parle qu'avec des gens sobres (...). Il devrait boire deux verres d'eau avant d'ouvrir la bouche."

Pendant le sommet de l'Otan, en juillet dernier, Jean-Claude Juncker était apparu en train de boiter sur une vidéo. Un député eurosceptique allemand avait alors dénoncé "une performance honteuse", l'accusant d'être "ivre".