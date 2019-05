Élections européennes : des estimations aux premiers résultats nationaux, on vous raconte le film de ce dimanche soir

Les résultats des élections européennes sont annoncés dimanche soir, mais suivant les pays, ce ne sera pas à la même heure. Il faudra attendre assez tard pour avoir une idée globale du nouveau Parlement européen.

A quelle heure tombent les premières estimations ? Les premiers résultats et la première projection en sièges du nouveau Parlement ? Les élections européennes n'ont évidemment rien à voir avec des élections nationales, telles qu'on en a l'habitude en France. Les résultats ne seront pas tous délivrés à 20 heures dimanche 26 mai. À 28 pays, la compilation de tous les résultats va prendre du temps. Elle est d'autant plus complexe que tous les pays n'ont pas voté le même jour : le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont ouvert le bal jeudi, l'Irlande et la République tchèque vendredi, la Lettonie, Malte et la Slovaquie samedi et les autres pays dimanche. Certains résultats sont donc gardés confidentiels plusieurs jours. Le Parlement européen va produire des projections de l'hémicycle au fur et à mesure que leur seront remontés les résultats nationaux.

Voici heure par heure à quoi va ressembler la soirée électorale de dimanche 26 mai, à suivre sur franceinfo.

18 heures : premières estimations de résultats nationaux dans sept pays

Les estimations de résultats de l'Autriche, de Chypre, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Irlande, de Malte et des Pays-Bas seront dévoilées. La Bulgarie et la Croatie suivront à 19 heures.

20 heures : premières estimations de résultats en France

La tradition des annonces à 20 heures en France est conservée : nous aurons les premières estimations basées sur les sondages sorties des urnes. C'est aussi à 20 heures que prend fin la période de réserve, qui suspendait toute prise de parole politique depuis vendredi 23h59. Deux autres pays dévoileront dimanche à 20 heures leurs premières estimations : le Danemark et l'Espagne.

20h15 : premières projections de la composition future du Parlement européen

Le Parlement européen doit publier ses projections sur la composition future de l'hémicycle, en sièges, sur la base de deux types de données : les sondages effectués à la sortie des urnes des pays qui les ont communiqués d'une part, les intentions de vote pré-électorales d'autre part.

21 heures : nouvelles estimations de résultats nationaux

La Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Suède communiquent à leur tour leurs estimations de résultats. Dans la foulée, le Parlement européen actualise sa projection. La Finlande doit communiquer ses estimations de résultats à 22 heures, ce qui induira une nouvelle projection de l'hémicycle.

23h15 : projections du Parlement européen consolidées

Le Parlement européen va produire une nouvelle projection de la physionomie de l'hémicycle, en se basant pour la première fois de la soirée sur des résultats définitifs (dans certains pays).

23h30 : résultats officiels en France

On connaîtra les résultats français officiels (et non pas ceux communiqués à 20 heures et basés sur les sondages de sortie d'urnes). Une demi-heure après, à minuit, ce sera au tour du Royaume-Uni. Les Britanniques ont fait partie des premiers à voter, mais seront parmi les derniers à communiquer leurs résultats officiels.

00h15 (et après) : projections actualisées du Parlement européen

Le Parlement doit publier une nouvelle projection du Parlement, avec de nouveaux résultats consolidés. Elle sera actualisée au fil de la nuit, au fur et à mesure que les données des pays sont officialisées.