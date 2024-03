Direct Elections européennes : suivez l'interview de François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, sur franceinfo à partir de 8h30

Il va ouvrir le bal. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes du 9 juin, est le premier invité de "Demain l'Europe", lundi 18 mars, de 8h30 à 9h30, sur franceinfo. L'eurodéputé, à la peine dans les sondages, répondra aux questions de Jérôme Chapuis et de Salhia Brakhlia, entourés d'Ana Navarro Pedro, journaliste portugaise, correspondante à Paris de l’hebdomadaire Visão, de Mihaela Antoche, journaliste roumaine, ainsi que de Renaud Dély, éditorialiste à franceinfo. Suivez son interview dans notre direct.

A la recherche d'un espace politique. Désigné tête de liste LR en janvier, François-Xavier Bellamy a privilégié jusqu'à présent une campagne "de proximité" en participant à un premier grand meeting à Paris, le 23 mars. L'eurodéputé se cherche un espace entre le macronisme et l'extrême droite. Il a ainsi fait de "la protection des frontières" et de "la souveraineté économique" deux axes essentiels de sa campagne. En écho à la colère des agriculteurs, il se dit "hostile aux accords de libre-échange" et réclame "un moratoire sur les questions environnementales".

Il joue gros. En acceptant de mener à nouveau la liste LR aux européennes, François-Xavier Bellamy sait qu'il joue gros, et son parti aussi : ce scrutin "engage beaucoup de l'avenir de notre famille politique, mais aussi de la vie démocratique en France", confiait-il au moment de recevoir l'investiture, en janvier. En 2019, dans une élection dominée par le RN (23,34%) et Renaissance (22,42%), la liste LR qu'il menait avait recueilli 8,48% des suffrages (8 sièges), derrière Europe Ecologie-Les Verts (13,48%) mais devant La France insoumise (6,31%) et le PS (6,19%).

Des sondages en berne. Depuis, son parti a subi un échec à la dernière présidentielle, avec les 4,78% de Valérie Pécresse. Un score pour sa liste à nouveau en dessous des 5% en juin signifierait que Les Républicains n'enverraient aucun député au Parlement européen. Pour le moment, François-Xavier Bellamy est cinquième dans les sondages, derrière Jordan Bardella (RN), Valérie Hayer (Renaissance), Raphaël Glucksmann (Place publique-PS) et Marie Toussaint (Les Ecologistes).