Élections européennes : François-Xavier Bellamy veut mobiliser tous les parlementaires LR dans sa campagne

Lundi 11 mars, à 11h, François-Xavier Bellamy a organisé une visioconférence avec tous les parlementaires LR. Ils ont commencé à réfléchir ensemble aux déclinaisons locales de la campagne pour les élections européennes, à la nécessité de faire des "coups politiques", ou, plus prosaïquement, aux meilleurs endroits pour distribuer des tracts. Certains ont suggéré d'aller devant les boulangeries. "On risque de ne pas avoir assez de tracts", grince un élu pas convaincu par cette idée.

La limite de ce brainstorming ? "On n'était pas très nombreux", souffle un député, entre 30 et 50 personnes à la réunion, alors que les parlementaires LR sont plus de 150. Beaucoup ont préféré tenir leur permanence en circonscription, ou être sur le terrain. "Ce n'est pas si mal pour un lundi matin", dédramatise un cadre LR. Des réunions de ce type, François-Xavier Bellamy compte en organiser régulièrement. "Ça a une utilité, selon un élu : éviter que des parlementaires critiquent la campagne en disant 'on n'est pas associés'!"

Grappiller des points au centre droit mais aussi ailleurs

Si François-Xavier Bellamy a besoin de renforts, c'est parce que les sondages ne décollent pas. La liste LR est autour de 8%, voire à 7% dans les dernières enquêtes Elabe et Ipsos. Autant dire que François-Xavier Bellamy a besoin de relais pour quadriller le terrain, alors que la droite cherche encore la martingale pour grappiller des points.

D'après des enquêtes d'opinion commandées par LR, la liste Bellamy est très souvent le deuxième choix des électeurs de Renaissance. "Il faut surtout taper sur Macron car on a des marges de progression au centre droit", estime un dirigeant. François-Xavier Bellamy et ses soutiens relayent donc avec gourmandise les interventions de la candidate de la majorité, Valérie Hayer, qui met en avant ses votes communs au Parlement européen avec la tête de liste PS Raphaël Glucksmann. "Bellamy peut être une valeur refuge pour les électeurs de droite déçus du macronisme", veut croire un cadre LR. Un député insiste : "C'est là que sont nos réserves !"

Les réserves de voix pour LR ne sont pas qu'au centre droit. Laurent Wauquiez en voit aussi du côté de la liste Reconquête de Marion Maréchal. Un député tendance Xavier Bertrand préconise au contraire de s'adresser "aux classes populaires qui bossent, qui galèrent et qui votent RN". Un dirigeant résume l'enjeu pour LR : "Il faut aller chercher des voix partout !"