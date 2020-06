Elections municipales : 786 triangulaires et 157 632 candidats en lice au second tour

Initialement prévu le 22 mars, le second tour avait été reporté in extremis pour cause d'épidémie de coronavirus et aura finalement lieu le 28 juin.

Des affiches de campagne pour les élections municipales à Lille (Nord), le 18 mars 2020. (HUGO CLARENCE JANODY / HANS LUCAS / AFP)