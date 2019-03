Elections européennes : le Parti socialiste désigne l'essayiste Raphaël Glucksmann comme tête de liste

La veille, Raphaël Glucksmann expliquait vouloir défendre "une offre écologique et sociale".

Le Conseil national du PS a approuvé, samedi 16 mars, une résolution désignant Raphaël Glucksmann, essayiste et fondateur de Place publique, comme tête de liste pour les européennes. La résolution prévoit également la constitution d'une liste comportant pour moitié des candidats estampillés PS, pour moitié des candidats issus du mouvement Place publique, de la société civile et des autres formations politiques de gauche engagées dans des discussions avec le PS et Place publique.

"Une offre écologique et sociale"

La veille, l'essayiste avait annoncé sur France Inter sa décision de mener, avec la militante écologiste Claire Nouvian, une liste aux élections européennes du 26 mai. Il précisait son souhait de lancer une troisième offre cohérente à côté de "l'offre des nationalistes et des populistes" et de "l'offre libérale qui gouverne aujourd'hui la France et la Commission européenne". Il défendait notamment "une offre écologique et sociale. Un dépassement de la social-démocratie, une régénération de la social-démocratie à travers l'écologie."