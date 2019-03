VIDEO. Elections européennes : Raphaël Glucksmann va mener une liste et appelle plusieurs partis politiques de gauche à y adhérer

L'essayiste Raphaël Glucksmann, cofondateur du parti Place publique, annonce vendredi 15 mars sur France Inter sa décision de mener, avec la militante écologiste Claire Nouvian, une liste aux élections européennes du 26 mai. Il ajoute qu'il "propose sa candidature pour être tête de liste". Pour lui, cette initiative "vise à ébranler la scène politique".



"On va lancer une campagne en tandem avec Claire Nouvian, a indiqué Raphaël Glucksmann. On propose une liste commune et on appelle les partis politiques à adhérer" à cette initiative. "Ce ne sera pas qu'une liste avec des logos de partis politiques qui seraient pour une Europe sociale et solidaire. Elle n'a pas encore de nom, ça se discute avec les gens qui se rassemblent. On ne va pas dire : voilà l'ordonnancement, voilà les gens qui sont dessus, voilà le nom, et par ailleurs, merci de nous apporter vos militants. Ce n'est pas comme ça que ça se passe."

Nous on y va, on est prêts à prendre la tête de cette campagne et on demande aux forces politiques de nous rejoindre. Raphaël Glucksmann à France Inter

Raphaël Glucksmann, 39 ans, a lancé le 6 novembre 2018 avec une vingtaine de personnalités de la société civile "Place publique", un parti écologiste, de gauche et européen, avec pour ambition de contribuer au rapprochement des chapelles de gauche se partageant l'espace politique entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Le Parti socialiste pourrait approuver samedi le principe de rejoindre cette liste pour les élections du 26 mai. Selon l'entourage du premier secrétaire Olivier Faure, il y aurait une parité sur les dix premières places entre les candidats issus du Parti socialiste et ceux d'autres formations politiques.