Congrès des Républicains : Xavier Bertrand n'exclut pas de reprendre sa carte du parti

Le président de la région Hauts-de-France, candidat à l'investiture LR pour la présidentielle de 2022, n'exclut plus d'adhèrer de nouveau au parti.

En marge d'un meeting à Oyonnax dans l'Ain jeudi 14 octobre et après que Valérie Pécresse a annoncé qu'elle comptait reprendre sa carte d'adhérent chez Les Républicains, l'autre candidat à l'élection présidentielle Xavier Bertrand n'a pas fermé la porte à une telle décision.

"C'est une question que je poserai à Christian Jacbob : est-ce qu'il y a, dans les conditions posées par le comité d'organisation, ce type de choses ?", a expliqué le président du conseil régional des Hauts-de-France, avant d'ajouter : "À partir du moment où je vais au congrès, j'accepte les conditions du congrès." Xavier Bertrand a cependant nuancé une telle décision, expliquant qu'il "[se] situe dans une autre logique" car il n'est "pas candidat à la présidence du parti Les Républicains mais à la présidence de la République".

Les sympathisants de la droite et du centre ont jusqu'au 16 novembre pour adhérer au parti Les Républicains s'ils veulent participer, le 4 décembre prochain, au congrès qui désignera leur candidat pour la présidentielle de 2022. Outre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin et Eric Ciotti sont les trois autres candidats déclarés.