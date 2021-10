Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse va reprendre sa carte chez Les Républicains

Valérie Pécresse, candidate à l'investiture LR pour la présidentielle de 2022, va réadhérer au parti Les Républicains qu'elle a quitté en 2019, a appris jeudi 14 octobre franceinfo auprès de son entourage, confirmant une information de l'hebdomadaire Le Point. Mardi, Xavier Bertrand, lui aussi candidat à l'investiture LR, avait annoncé qu'il ne reprendrait pas, lui, sa carte d'adhérent.

La présidente de la région Île-de-France, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche puis du Budget, avait quitté Les Républicains le 5 juin 2019 après la débâcle aux élections européennes et la démission de Laurent Wauquiez. Elle avait déjà pris ses distances en créant son mouvement Libres! dès 2017.

Les sympathisants de la droite et du centre ont jusqu'au 16 novembre pour adhérer au parti Les Républicains s'ils veulent participer, le 4 décembre prochain, au congrès qui désignera leur candidat pour la présidentielle de 2022. Outre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, Michel Barnier, Philippe Juvin et Eric Ciotti sont les trois autres candidats déclarés.