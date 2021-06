Cartes Résultat des élections régionales et départementales : visualisez la frise des conseils régionaux depuis 1986

On prend les mêmes et on recommence. Sans surprise, le deuxième tour des élections régionales s’est donc soldé par une prime aux sortants. La carte des régions est quasiment identique à celle du scrutin de 2015. En France métropolitaine, la droite conserve ses sept régions et la gauche est reconduite dans les cinq autres. Seul l’Outre-mer est le théâtre de basculements. Ainsi à la Réunion, Huguette Bello, candidate soutenue par la France insoumise et le Parti socialiste, devance d’un courte tête le sortant, ex-Les Républicains, Didier Robert. De même en Guyane, où le président sortant, Rodolphe Alexandre, à la tête d’une coalition de gauche et de droite, a été largement devancé par une liste d’union de gauche. En Martinique, Serge Letchimy, apparenté socialiste, reprend la région à l'indépendantiste Alfred Marie Jeanne. Seule la Guadeloupe est remportée par un sortant : Ary Chalus, qui s'est rapproché de LREM depuis 2017, conserve sa région.

Comment les régions ont-elles évolué politiquement dans le temps ? Franceinfo est remonté jusqu’en 1986, date à partir de laquelle les élections régionales se tiennent au suffrage universel. Jusqu’en 1998, les régions françaises ont principalement été dirigées par des partis de droite. C’est en 1998 que la gauche réalise une percée. Puis en 2004, l’ensemble des régions, à l’exception de l’Alsace et de la Corse, sont repeintes en rose. Il faudra attendre 2015 pour voir un retour de la droite, dans une France des régions redessinnée à la faveur de la réforme territoriale adoptée sous le quinquennat de François Hollande.