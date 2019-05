Bernard-Henri Lévy : son combat pour l'Europe depuis Sarajevo

Bernard-Henri Lévy est en campagne à sa manière. Le philosophe présente un spectacle à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, dans lequel il défend l'Europe à sa façon. "Ce n'est pas du tout un texte programmatique, c'est un plaidoyer pour une Europe plus sociale, plus politique, plus poétique", annonce l'intellectuel. Dans ce pays, il est accueilli en héros par les anciens combattants bosniaques et reçu quasiment en chef d'État.

La montée des extrêmes

Dès 1992, Bernard-Henri Lévy suit le siège de Sarajevo et en fait un film. Un combat politique qui résonne encore aujourd'hui pour lui, à une semaine des élections européennes du dimanche 26 mai. Alors que les partis nationalistes se réunissaient à Milan (Italie) samedi 18 mai autour de Matteo Salvini et Marine Le Pen, BHL s'inquiète de cette montée de l'extrême droite à travers l'Europe.

