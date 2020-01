Le taux du livret A passera de 0,75% à 0,5% au 1er février, annonce le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire

Longtemps qualifié de placement préféré des Français, le livret A est de moins en moins intéressant pour les épargnants.

Le ministre de l'Economie a choisi Le Parisien - Aujourd'hui en France pour annoncer la nouvelle. La rémunération du Livret A va passer de 0,75 à 0,5 % à partir du 1er février, a déclaré le Bruno Le Maire mercredi 15 janvier dans une interview accordée au quotidien.

"Je tiens à préciser que si nous appliquions la formule de calcul, la rémunération du livret A tomberait à 0,23 %", a-t-il précisé. "Mais comme nous nous étions engagés, elle ne baissera jamais sous le niveau plancher de 0,5 %. Il en sera de même pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Dans six mois, nous verrons s'il faut réviser ce taux."

Il aurait été "irresponsable et incohérent" de maintenir ce taux à 0,75% par rapport à "notre politique de diversification des placements" et aux "milliers de Français qui attendent un logement social", a expliqué le ministre dans cet entretien au quotidien. Et d'ajouter que "ce nouveau taux permettra en effet de construire 17 000 logements sociaux supplémentaires et d'en rénover 52 000 chaque année."