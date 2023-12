Construction de logements sociaux, transition écologique... Les secteurs financés par l'argent du livret A

Le livret A ne financera pas l'industrie militaire pour le moment. La mesure, qui figurait dans le projet de loi de finance 2024, a été retoquée jeudi 28 décembre par le Conseil Constitutionnel. Les Sages ont considéré, dans leur communiqué de presse, que ce texte n'avait pas sa place dans une loi de finance. L'idée n'est pas pour autant exclue et pourrait éventuellement revenir sur la table dans un autre texte. Mais à quoi sert l'argent du livret A, ce placement détenu par près de 80% des Français ? Franceinfo fait le point.

Les fonds collectés ne dorment pas les banques en attendant que les Français s'en servent. Le livret A est utilisé principalement pour financer la construction ou la rénovation de logements sociaux. Les fonds sont transférés à la Caisse des dépôts et consignation, qui prête ensuite cet argent à des collectivités locales pour monter leurs projets. Au 31 décembre 2022, elle a ainsi récupéré 325,9 milliards d'euros pour son fonds d'épargne, dont 301,9 milliards venant des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire, ainsi que 23,9 milliards venant des livrets d’épargne populaire. Ce qui a aidé à construire plus de 84 500 logements sociaux, selon le rapport annuel de l'épargne réglementée publié par la Banque de France en juillet 2023.

Investissement dans des PME, santé, tourisme

Depuis quelques années, l'argent du livret A finance aussi d'autres types de projets. Depuis 2008, une partie de l'argent déposé est utilisée par les banques elles-mêmes pour financer l'investissement des petites et moyennes entreprises françaises, peu importe le domaine. Il sert aussi à soutenir l'économie sociale et solidaire et la transition écologique.

En 2020, pendant la pandémie de Covid, le gouvernement a aussi autorisé la caisse des dépôts à prêter de l'argent aux collectivités pour des projets de relance de l'économie : dans la transition écologique, la santé ou le tourisme. Des financements de plus en plus diversifiés alors que fin novembre 2023, selon la caisse des dépôts et consignations, plus de 402 milliards d'euros reposaient dans les livrets A en France.