Euros : 600 milliards d'euros dorment sous les matelas des Européens

Si les paiements en carte bancaire sont toujours plus nombreux, l'argent liquide continue à beaucoup circuler. Certains Européens en cachent même encore sous leur matelas. "Et selon les dernières estimations de la Banque centrale européenne (BCE), l'équivalent de 600 milliards d'euros dort dans les bas de laine", précise le journaliste David Boéri sur le plateau de France 3. Et l'argent mis en circulation augmente aussi. Depuis 2009, "nous sommes passés de 820 milliards à 1 260 milliards d'euros en pièces et billets émis par la BCE", précise-t-il.

Un taux d'épargne faible

"C'est le principe du bas de laine. Que ce soit dans les coffres, sous les matelas ou dans les jardins, l'idée est toujours la même : garder de l'argent sous la main", détaille le journaliste. Un argent gardé sous la main à cause d'incertitudes économiques ou politiques, mais aussi parce que le taux de l'épargne est très faible. De plus, les règlements en espèces baissent. "Le nombre de transactions réglées sans argent liquide est passé de 99 milliards à 134 milliards d'euros entre 2013 et 2017, soit une augmentation de plus de 35%", conclut David Boéri.

Le JT

Les autres sujets du JT