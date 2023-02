Euromillions : le jackpot de 102 millions d'euros remporté en France

Cette personne dispose de 60 jours pour se manifester et récupérer la somme.

Une personne résidant en France a remporté le jackpot de plus de 102 millions d'euros mis en jeu vendredi 24 février, a annoncé la Française des jeux (FDJ). Avec un pactole de 102 242 065 euros très exactement, l'heureux ou l'heureuse gagnante s'adjuge le neuvième plus gros gain de l'histoire d'Euromillions en France, grâce à la combinaison 7, 23, 34, 42, 48, ainsi que 1 et 3 en numéros étoiles. Cette personne dispose de 60 jours pour se manifester et récupérer la somme.

En novembre, une personne habitant le Pas-de-Calais avait déjà décroché un gain de plus de 160 millions d'euros, soit le septième le plus élevé de l'histoire en France. Le plus gros jackpot de la loterie européenne remporté dans notre pays remonte au 15 octobre 2021 : une jeune Tahitienne, qui jouait pour la première fois, avait alors empoché 220 millions d'euros.