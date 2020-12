Vin : 25 personnes interpellées pour avoir volé et écoulé des bouteilles de grands crus

Des bouteilles de Château Pétrus, des caisses entières de Romanée Conti, des crus exceptionnels Yquem, ou de Château Margaux… La police et la gendarmerie ont réalisé la saisie du siècle, mardi 8 décembre. Elles sont tombées sur plus de 900 bouteilles en Dordogne, en Gironde et dans la Loire. Valeur totale : plus de 5 millions d'euros. Les vols avaient été orchestrés par un gang ultra organisé. "Ce sont des professionnels qui savaient comment faire pour déjouer les mesures de sécurité", estime Patrick Léonard, le directeur interrégional de la police judiciaire de Bordeaux (Gironde).

Un réseau tentaculaire

Pour faire tomber le réseau tentaculaire, deux opérations simultanées de police et de gendarmerie ont été menées. Lourdement armées, les forces de l'ordre ont interpellé 25 personnes, dont le commanditaire présumé. Depuis plusieurs mois, les grands crus sont ciblés un peu partout en France, comme dans le restaurant étoilé de Georges Blanc, à Vonnas (Ain), et chez des cavistes prestigieux en Aquitaine, ou encore à Paris.