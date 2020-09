VIDEO. Plan de relance : "Une baisse de TVA se traduirait par des importations massives mais pas par des emplois en France", juge Elisabeth Borne

Alors que Jean Castex a présenté jeudi 3 septembre un plan de relance économique de 100 milliards d'euros, la France ne prévoit pas de baisse de la TVA, contrairement à l'Allemagne, pour relancer la consommation. "On n'est pas dans la même situation, a jugé Elisabeth Borne, la ministre du Travail, sur franceinfo vendredi 4 septembre. Ni sur le taux de TVA, ni sur l'impact qu'aurait une baisse de TVA qui se traduirait sans doute par des importations massives mais pas des emplois en France", a-t-elle expliqué.

"On a quand même fait beaucoup pour le pouvoir d'achat, a justifié Elisabeth Borne. Quand on a pris en charge la rémunération de près de 9 millions de Français avec l'activité partielle, c'est neuf millions de Français qui ont eu leur rémunération assurée alors que l'économie était à l'arrêt. Je pense que c'est aussi un soutien massif au pouvoir d'achat des Français. De fait, on voit qu'on est le pays qui a le plus préservé le pouvoir d'achat. Les Français ont épargné et on espère tous qu'ils vont maintenant consommer", a conclu la ministre du Travail.