Une quarantaine de marques s'engagent à préciser "dès cet été" l'origine des ingrédients de leurs produits

"Plus d'une quarantaine de marques très connues" ont accepté de préciser "dès cet été" l'origine des ingrédients composant leurs produits, selon la ministre déléguée en charge des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, Olivia Grégoire. "On a plus d'une quarantaine de marques très connues du quotidien des Français, industrielles, qui s'engagent derrière nous" sur le projet "Origine-Info", a expliqué la ministre sur BFMTV, vendredi 12 avril.

La ministre a notamment cité "Fleury Michon, Bonduelle, Daucy, Yoplait", prêts à "expérimenter dès cet été" cet affichage qui pourra se faire sur les emballages, les prospectus ou en ligne. "Tous les distributeurs sont partie prenante de la démarche, a-t-elle ajouté. "Certains l'avaient enclenchée en 2018, 2019, notamment Intermarché et Leclerc, je n'ai rien inventé".

"Origine-Info", d'abord appelé "origine-score" car inspiré de "nutriscore", doit permettre au consommateur de savoir "quelle est la provenance des ingrédients majoritaires du produit consommé". Selon Olivia Grégoire, 500 avertissements et 236 procès-verbaux ont été dressés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), sur 3 000 contrôles effectués depuis le début de l'année au sujet de l'origine française des produits alimentaires.