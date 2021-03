Un particulier fait un don de 40 000 euros à l'Etat... "pour réduire le déficit public"

C'est ce qu'on pouvait lire, jeudi, au "Journal officiel", dans la partie dédiée au ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance.

Dans le flot de décrets et autres arrêtés que publient jour après jour le célèbre Journal officiel, en voilà une qui a un peu plus l'attention. Voici en effet ce qu'on pouvait lire, jeudi 11 mars : "Est accepté le don d'une somme d'argent d'un montant de quarante mille euros (40 000,00 euros), versé par chèque bancaire daté du 15 janvier 2021, consenti afin de réduire le déficit public de l'Etat par M. Michel FACHE". Oui, vous avez bien lu : un généreux donateur a décidé de faire un chèque de 40 000 euros au ministère de l'Economie et des Finances pour... "participer à la réduction du déficit public."

Mais qui est donc ce monsieur Michel Fache ? Impossible de le dire, le secret fiscal empêchant d'en savoir davantage sur cet homme. Le ministre des Comptes publics s'est en tout cas empressé de relayer sur son compte Instagram ce que lui-même appelle une "rare" donation.