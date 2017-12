VIDEO. Paris : la piste cyclable sur la voie Georges-Pompidou est-elle devenue une autoroute à scooters ?

Un scooter, puis deux, trois, quatre et même une voiture... Ces véhicules ont été filmés sur la piste cyclable située sur la voie Georges-Pompidou à Paris, par un internaute, le 21 novembre 2017. Des infractions flagrantes qui ont fait réagir jusqu'au plus haut niveau de la municipalité. "Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer, ni prendre le risque qu’un accident survienne", a tweeté la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Des vidéos transmises à la préfecture de police

Quelques jours plus tard, franceinfo a interrogé à ce sujet Christophe Najdovski, adjoint aux transports à la mairie de Paris. "J’ai pu transférer ce message, par mail, auprès du cabinet du préfet de police, qui m’a répondu que de nouvelles mesures allaient être prises par la préfecture de police, a expliqué l'élu. Un scooter n’a rien à faire sur une piste cyclable. C’est la raison pour laquelle, sur cet aménagement, nous avons déployé, en accord avec la préfecture de police, un système de vidéo-verbalisation, qui est déjà à l’œuvre et qui connaîtra un déploiement encore plus important au mois de janvier." Franceinfo s'est aussi rendu sur place, à une heure de pointe. Aucune infraction n'a été constatée sur la piste cyclable.