Durée de la vidéo : 2 min

Christophe Béchu était l'invité de l'émission "planète info", sur franceinfo, mardi soir. Il s'est exprimé sur le très contesté projet d'autoroute A69.

Il est décrit par les écologistes et les scientifiques comme une impasse, le symbole d'un aménagement inadapté aux réalités. Le très contesté projet d'autoroute A69 reliant Toulouse à Castres était au coeur, mardi 10 octobre de l'émission "planète info" sur franceinfo. Invité à s'exprimer sur le sujet, le ministre de la Transition écologique a de nouveau défendu ce projet. "On est dans un pays de 68 millions d'habitants où on a besoin de développer le rail, mais en même temps laisser penser qu'on fera disparaître la voiture sur le territoire, ce serait mentir aux gens", a déclaré Christophe Béchu. Et d'ajouter : "On a besoin d'avoir des voitures pour assurer la mobilité, la liberté des gens."

Trois militants écologistes, dont Thomas Brail, ont interrompu leur grève de la faim, entamée il y a environ un mois, ainsi que leur grève de la soif, débutée lundi, pour s'opposer à ce projet d'autoroute. Cette décision fait suite à l'annonce d'une réunion qui rassemblera vendredi le préfet d'Occitanie, le préfet du Tarn, des élus du territoire et des représentants des associations concernées par le projet.

En attendant cette réunion, la préfecture d'Occitanie a assuré que "les opérations de défrichement importantes n'auront pas lieu". "Cette pause doit permettre un apaisement avant la réunion de vendredi", a souligné le ministère des Transports.