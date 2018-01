VIDEO. Alpes-de-Haute-Provence : le passage d'un train à un passage à niveau ouvert crée l'émoi

L'automobiliste n'en croit pas ses yeux. Immobilisée au niveau de Chabrières (Alpes-de-Haute-Provence), elle voit passer devant elle un train sur un passage à niveau aux barrières ouvertes, comme l'atteste la vidéo mise en ligne, mercredi 3 janvier. La scène fait écho à la collision mortelle entre un car scolaire un train à Millas (Pyrénées-Orientales), il y a trois semaines.

Un "dérangement" connu

"C'est impressionnant, et hyper dangereux, raconte à La Provence, l'automobiliste qui a filmé la scène. Heureusement que les conducteurs devant nous ont vu le train et se sont arrêtés. C'est choquant, surtout au regard des événements récents et des problèmes sur les passages à niveau."

La ligne ferroviaire n'est pas gérée par la SNCF, précise le quotidien, mais la société des Chemins de fer de Provence. Il s'agit d'un train touristique, appelée "Train des Pignes". La compagnie avance auprès de La Provence "un dérangement du passage à niveau" le jour des faits. "Le conducteur en était avisé, par signal lumineux, bien avant le passage à niveau. Des procédures spécifiques sont mises en place dans ces cas-là. Les trains doivent ralentir et franchir les passages à niveau à vitesse extrêmement réduite, à savoir 10km/h ou moins. En outre, un personnel du train doit descendre pour mettre en place une procédure de régulation de la circulation", commente la société.