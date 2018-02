Vacances : un samedi classé orange pour les départs vers les stations de ski

La journée de samedi est classée noire en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs.

Le deuxième week-end des vacances d'hiver sera relativement chargé sur les routes. La journée est classée verte dans le sens des départs, vendredi 16 février, et orange en Ile-de-France. "Malgré le vert affiché, la circulation sera supérieure à celle d'un vendredi ordinaire aux abords des grandes métropoles des zones A et C", note Bison Futé (PDF). L'organisme recommande aux vacanciers de quitter Bordeaux, Paris, Lyon et Grenoble avant 16 heures ou après 20 heures.

Le trafic sera en revanche plus chargé, samedi 17 février, en direction des stations de ski. Dans le sens des départs, la journée est classée orange au niveau national et noire en Auvergne-Rhône-Alpes. "Dès le matin, les départs seront sensibles en direction des massifs montagneux à partir des agglomérations situées en zone A (notamment Bordeaux, Lyon, Grenoble) et C (Paris, Montpellier, Toulouse...)", précise Bison Futé. Les automobilistes doivent éviter d'emprunter l'A6 entre Paris et Lyon, entre 8 heures et 11 heures.

La situation sera particulièrement compliquée en Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé recommande de ne pas circuler sur les grands itinéraires en direction des Alpes entre 7 heures et 17 heures, dans le sens des départs, et d'éviter ces mêmes axes entre 9 heures et 17 heures dans le sens des retours. Dans les autres massifs, "les difficultés de circulation devraient se limiter aux derniers kilomètres avant l'accès aux stations". La journée de dimanche est en revanche classée verte, dans le sens des départs comme des retours.