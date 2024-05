Turbulences en avion : 12 personnes blessées lors d'un vol entre Doha et Dublin

Douze personnes ont été blessées, dimanche 26 mai, dans un avion de la compagnie Qatar Airways qui reliait Doha à Dublin, en raison de turbulences alors qu'il survolait la Turquie, a annoncé l'aéroport de la capitale irlandaise. "Six passagers et six membres d'équipage (12 au total) ont signalé avoir été blessés dans des turbulences alors que l'avion survolait la Turquie", a précisé l'aéroport de Dublin sur X (anciennement Twitter), sans détailler la gravité des blessures.

L'avion de Qatar Airways "a atterri en toute sécurité comme prévu à l'aéroport de Dublin peu avant 13 heures) ce dimanche", a ajouté l'aéroport. Des services d'urgence, notamment la police de l'aéroport et les services d'incendie et de secours, ont été mobilisés.

Cet incident intervient après la mort mardi d'un Britannique de 73 ans dans un vol de Singapore Airlines entre Londres et Singapour, à cause d'extrêmes turbulences. Une centaine de personnes ont été blessées, plusieurs souffrant de blessures au crâne, au cerveau et à la colonne vertébrale. Des photos prises à l'intérieur de l'avion de Singapore Airlines après son atterrissage à Bangkok ont montré une cabine sens dessus dessous, jonchée de nourriture, de boissons et de bagages, avec des masques à oxygène pendant du plafond.