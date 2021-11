Régulation de la vitesse des trottinettes à Paris : un mode de déplacement "assez dangereux", et qui n'est "ni écologique, ni économique", selon un expert

A Paris, les trottinettes en libre-service sont désormais limitées à 10 km/h dans 700 zones de Paris, notamment autour du Louvre et de la tour Eiffel. C'est ce qu'ont annoncé lundi 15 novembre les trois opérateurs qui en louent dans la capitale. Invité de franceinfo, Jean Coldefy, directeur du programme mobilité 3.0 à l’association ATEC ITS France, expert des questions de mobilité, salue cette décision, car selon lui, la trottinette est un mode de déplacement "assez dangereux", et qui n'est "ni écologique ni économique".

franceinfo : l'utilisation des trottinettes est-elle de plus en plus limitée, restreinte ?

Jean Coldefy : C'est l'éternelle bataille pour l'espace public qui est une denrée très rare, et avec les trottinettes s'ajoute en plus la question de la sécurité des piétons. Il suffit de consulter les services de traumatologie pour constater qu'il y a un vrai sujet. La trottinette est un objet hybride, elle ne va pas sur les trottoirs parce qu'il y a des différences de vitesses qui sont trop importantes, et puis sur la voirie c'est compliqué aussi puisque la différence de vitesses se fait avec la voiture, donc c'est un objet qui est assez dangereux finalement.

Un objet qu'on a eu tort de lancer à ce point-là ?

Quand le public d'utilisateurs était restreint ça ne posait pas de difficulté, mais quand cela devient, comme maintenant, un service très utilisé sur des espaces restreints, cela pose des difficultés. Après, il faut relativiser, en Île-de-France, il y a 43 millions de déplacements par jour, les trottinettes c'est 130 000.

Est-ce que cette régulation ne crée pas une inégalité entre ceux qui utilisent les trottinettes en libre-service qui sont bridées, et ceux qui ont la leur, qui ne l'est pas ?

C'est la question que l'on peut se poser effectivement. Cette interdiction devrait se faire également pour tous les types de trottinettes. Ce qui est certain en revanche c'est que c'est plus facile pour un opérateur de brider sa trottinette, qu'un individu. Mais cette règle devrait s'imposer à tous.

Est-ce que c'est plus écologique comme mode de déplacement ?

La trottinette coûte trois à quinze fois plus cher que les transports en commun suivant que vous ayez un abonnement mensuel, ou pas. Et d'un point de vue écologique, non, ça ne l'est pas puisqu'il y a les problèmes des batteries, de la dégradation. Ce n'est ni écologique, ni économique. Ce qu'il faut c'est faire un effort considérable sur les transports en commun urbains, malheureusement l'État français peine à soutenir cet effort.