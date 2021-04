Transports maritimes : le scandale des conteneurs au fond des océans

C'est la face sombre du transport maritime souvent noyée dans le secret : des cargos, pris dans des tempêtes, perdent leurs chargements. Les conteneurs se retrouvent alors au fond des océans. En moins d'un an, 3 000 de ces boîtes géantes seraient tombées à l'eau. Et il s'agit de véritables bombes écologiques pour les fonds marins, révélées par des prélèvements. "On va voir qu'autour du conteneur, il y a de moins en moins de faune marine", constate Antida Citores, de l'association surfrider. "Là on voit les prélèvements qui sont effectués : la population autour du conteneur est vraiment très limitée."

Un fléau sous-marin

Selon les experts, la plupart des boîtes perdues ne seraient jamais déclarées pour éviter d'en payer le remorquage. Le fléau reste alors invisible, jusqu'à ce qu'il s'échoue sur nos côtes. Il y a deux ans, sur des plages des Pays-Bas, des habitants découvraient des ampoules électriques, des jouets ou encore des chaussures. Il arrive aussi que ces boîtes restent à la surface des océans, comme il y a un mois, pour le plus grand bonheur de pécheurs, tombés sur un chargement de cigarettes.