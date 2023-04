Transports : les oiseaux dans les réacteurs d’avions, des accidents à répétition

Aux États-Unis, grosse frayeur pour les passagers d’un Boeing, dont un des moteurs a pris feu, pendant le vol, peu de temps après le décollage. Il a visiblement été percuté par un oiseau.

Quelques minutes à peine après le décollage, l’un des deux réacteurs d'un Boeing prend feu. À bord, certains filment la scène, et rapidement, le pilote donne l’alerte. En plein vol, un oiseau se serait coincé dans le moteur de l’avion, provoquant un incendie pendant plusieurs minutes, selon les passagers. "Tout à coup, l’ambiance a changé. Tout le monde s’est tu, et on a juste regardé ce qui se passait autour de nous", raconte Matthew Danek.



Les autorités tentent de les effrayer

Après un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Colombus dans l’Ohio, les 173 personnes à bord ont pu débarquer saines et sauves. Aucun blessé, mais une grosse frayeur. En quatre mois, déjà plus de 2 300 incidents ont été causés par des oiseaux aux États-Unis. Un chiffre en hausse depuis plusieurs années. Pour éloigner les oiseaux des pistes et éviter les accidents, les autorités tentent de les effrayer, par exemple en tirant des pétards ou en allumant des projecteurs la nuit.