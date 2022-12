Transports : la SNCF va dédommager les abonnés TER pour les retards et annulations dans les Hauts-de-France

Les abonnés au service TER de la région vont bénéficier d'un remboursement de 30% de leurs achats réalisés entre septembre 2022 et février 2023.

Un "dédommagement" pour les milliers de suppressions de trains et retards accumulés. Les abonnés au service TER des Hauts-de-France vont bénéficier en janvier d'un remboursement de 30% de leurs achats réalisés entre septembre 2022 et février 2023, a annoncé jeudi 1er décembre SNCF Voyageurs. Ce geste a été décidé "pour tenir compte des difficultés vécues par les abonnés hebdomadaires, mensuels et annuels des TER Hauts-de-France."

Les abonnés annuels "n'ont aucune démarche à réaliser", les autres étant "invités à se rendre sur le site internet TER Hauts-de-France" dès le 9 janvier. "Assumé intégralement par SNCF Voyageurs, ce dédommagement représente par exemple 245,50 euros de réduction pour un abonné annuel Compiègne-Paris Nord", précise la SNCF.

Une "réduction de l'offre" de l'ordre de 10%

Les dysfonctionnements du réseau TER dans la région sont au centre d'un bras de fer récurrent entre le patron Les Républicains des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui dénonce notamment un important manque de conducteurs, et la SNCF. Reconnaissant une "réduction de l'offre" de l'ordre de 10%, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a promis début novembre une accélération des recrutements.

Ce remboursement de 30% "est un juste dédommagement par rapport à la souffrance que connaissent les usagers depuis septembre", confrontés à un "service déplorable", a réagi auprès de l'AFP Franck Dhersin, vice-président du conseil régional chargé des Transports. "C'était une demande forte de Xavier Bertrand, que la SNCF a enfin acceptée", s'est-il réjoui.