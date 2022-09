Transports : la rosalie et la calèche, des moyens écologiques pour aller à l'école

C. Blondiaux, V. Gaglione, C. Vignal, B. Bock, D. Aysun

Comme tous les matins, Coline et son frère Paul attendent ce drôle d'engin pour aller à l'école. Une rosalie qui sillonne les routes de la commune de Gommegnies, dans le Nord. À bord, un agent de la mairie et un parent d'élèves. Tous les jours, la rosalie vient chercher sept enfants du village. Cette initiative a été mise en place il y a un an par la mairie. Rouler en rosalie, c'est avant tout une démarche écologique. Pédaler pour moins polluer, c'est aussi quelque chose d'important pour les enfants. Gratuite, cette rosalie séduit aussi les parents : "Ça évite les problèmes pour se garer devant l'école, ça évite de devoir trop se précipiter le matin."



En calèche dans le sud

À Vendargues, près de Montpellier (Hérault), huit chevaux se relaient pour amener les enfants à l'école en calèche. Comme dans le Nord avec la rosalie, ce sont les mascottes du village. Le cocher les coiffe, les brosse et les pomponne pour la rentrée. Cette initiative est coûteuse : la commune a déboursé 114 000 € car, chaque jour, les chevaux doivent être nourris et soignés. Mais le résultat est là, sur le visage des enfants. Un grand sourire qui en dit long. Au total quatre calèches circulent dans la ville et c'est un succès. Dans le village, plus d'un enfant sur cinq l’emprunte.