Braderie de Lille : l'heure du grand ménage

Clap de fin dimanche 4 septembre, à 18 heures. L’édition 2022 de la braderie de Lille (Nord) est terminée. Jusqu'au dernier moment, les chineurs étaient à la recherche des dernières bonnes affaires et aussi des dernières moules, le plat typique de l'événement. 500 tonnes de coquillages ont été consommées sur tout le week-end. La tradition de la braderie, c’est de rassembler les coquilles vides pour en faire un tas. Pour nettoyer la ville, 430 agents étaient mobilisés toute la nuit.

Une vasque à 450 €

Lundi matin, Espérance Fenzy a récupéré environ 4 tonnes de moules pour leur donner une seconde vie. Exemple avec celles de l'édition précédente : "C’est de la coquille de moule de la braderie de Lille millésime 2019. Elle a été broyée, après on va trier et on va vraiment affiner le traitement." La poudre est ensuite mélangée à des lits de calcaire puis à un liant, et enfin, versée dans des moules. Elle est transformée en carrelage ou en pot à bougies, des objets à l'histoire très particulière. Des éditions limitées qui ont un coût. Comptez par exemple 450 € pour une vasque faite en coquille.