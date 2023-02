Transports en Ile-de-France : les abonnés au passe Navigo auront droit à 37,60 euros de dédommagement pour les perturbations de la fin 2022

Seuls les personnes ayant été abonnées au moins trois mois entre septembre et décembre 2022 sont concernées par ce remboursement. Certains usagers des RER B et D auront droit à une autre indemnité.

Après un automne difficile dans les transports franciliens, Ile-de-France Mobilités (IDFM) annonce, jeudi 9 février, qu'elle va dédommager certains usagers. Les détenteurs d'un passe Navigo pourront demander jusqu'à 37,60 euros s'ils étaient abonnés au moins trois mois entre septembre et décembre.

L'espace dédommagement en ligne d'IDFM ouvrira le 14 mars. Il sera possible de faire sa demande pendant un mois, en communiquant son numéro de passe Navigo ou des relevés bancaires prouvant les paiements.

Pendant les quatre derniers mois de 2022, 25% des bus prévus et 10 à 20% des métros n'avaient pas circulé. Le 31 décembre, la présidente d'IDFM et de la région, Valérie Pécresse, avait annoncé que les sommes non versées par l'autorité à la RATP, en raison d'un défaut de service, seraient reversées aux usagers. "Le redressement est enclenché et ça progresse doucement", assure-t-elle par ailleurs.

Jusqu'à 112 euros pour certains passagers du RER

En plus de cette indemnité d'un montant total de 60 millions d'euros, IDFM va verser jusqu'à 7 millions d'euros à certains usagers des RER B et D victimes de dysfonctionnements répétés sur leurs lignes.

Quatre tronçons du B et un du D sont éligibles, sur présentation d'une attestation de domicile ou d'employeur prouvant l'utilisation régulière de ces axes, et des titres de transport mensuels achetés sur des périodes où la qualité de service était inférieure à 80%. Le montant de l'indemnité, qui dépend du nombre de mois concernées, peut atteindre jusqu'à 112,80 euros.