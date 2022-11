Transports en commun : Valérie Pécresse somme la RATP de rétablir de bonnes fréquences dans le métro parisien

La présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse, a sommé la RATP de prendre rapidement "les mesures nécessaires" pour rétablir une régularité convenable dans le métro parisien, dans un courrier consulté jeudi 3 novembre par l'AFP.

"La performance de plusieurs lignes de métro s'est significativement dégradée depuis la rentrée scolaire, avec des régularités inférieures à 91% en heure de pointe, ce qui est bien en deçà de vos obligations contractuelles à l'égard d'Ile-de-France Mobilités et donc inacceptable", a écrit Valérie Pécresse, jugeant "légitime" l'exaspération des voyageurs.

Les lignes 11, 12 et 13 particulièrement touchées

"J'attends de votre part un plan de remédiation d'urgence à la situation et un échéancier pour pallier les difficultés de ces 6 lignes", a-t-elle précisé. Les derniers chiffres de régularité disponibles pour le métro parisien, ceux de septembre, sont mauvais sur les lignes 3, 4, 6, 8 et surtout 11, 12 et 13, en raison notamment d'un manque de conducteurs. "On n'a pas encore les chiffres d'octobre, mais on pressent qu'ils sont du même acabit", avait précisé à l'AFP mercredi le directeur général d'IDFM, Laurent Probst.